Castagne moet op stappen terugkeren na spraakmakend interview: "Ja, ik heb al contact gehad met Courtois"

Timothy Castagne domineerde dinsdagochtend de media. De rechtsachter van de Rode Duivels had een paar opmerkelijke uitspraken gedaan over Thibaut Courtois. En dan moest zijn eigen persconferentie nog beginnen.

Een greep uit de uitspraken van Castagne: "Hij heeft met de pers gespeeld en dat hadden wij niet nodig", "Mocht Thibaut beslissen om niet meer voor de Rode Duivels te willen uitkomen, zal ook dat zíjn keuze zijn" en "Willen we deze groep Rode Duivels opofferen voor één speler?"

Castagne werd er natuurlijk mee geconfronteerd toen iedereen bij de nationale ploeg de uitspraken had gelezen. Onnodige olie op het vuur, vonden sommigen. Castagne beseft dat intussen ook. "Eerlijk? Het was misschien niet slim om nu over Thibaut te praten in een interview", sloeg hij mea culpa.

De KBVB wil de brokken immers nog altijd lijmen en technisch directeur Franky Vercauteren is daar druk mee bezig. "Thibaut blijft een belangrijke speler voor de groep. Hij moet nu aan zijn herstel werken. Daarna zien we wel weer. Zijn terugkeer zal niet alleen van de groep afhangen en ik kan ook niet voor de andere spelers spreken."

Castagne had intussen ook al contact met Courtois, die uiteraard het interview ook al doorgestuurd kreeg. "Nee, ik ben niet op de vingers getikt. De timing was niet goed en dat is niet goed voor onze groep. Ja, ik heb contact gehad met Thibaut, maar ik ga niet zeggen wat daar gezegd is."

Eden was een voorbeeld, een man die geen grote speeches moest geven

Ook het pensioen van Eden Hazard kwam natuurlijk aan bod. "Nee, ik was niet verrast, want het zat eraan te komen. Jammer, want ik had hem graag terug op het veld gezien. Maar ik snap wel dat hij meer tijd met zijn familie wil doorbrengen."

"Hij was een heel grote speler, voor de nationale ploeg, maar ook in het buitenland. Een voorbeeld. Eden moest geen speeches doen om respect af te dwingen. We gaan hem missen."