'Deze twee topclubs informeerden al naar voorwaarden van Lukaku én kregen allebei hetzelfde antwoord van Chelsea'

Romelu Lukaku verkeert in bloedvorm. De Rode Duivel scoort aan de lopende band voor AS Roma. En dat zorgt voor interesse.

We moeten er geen tekening bij maken: de zomer zal er nog maar eens een transfersoap beginnen met Romelu Lukaku in de hoofdrol. Big Rom heeft dan een contract tot medio 2026 bij Chelsea FC, maar zijn toekomst ligt niét in Londen.

Zijn prestaties bij AS Roma zorgen voor de nodige interesse. De Italiaanse media weten dat er inmiddels twee clubs zijn die al geïnformeerd hebben bij Chelsea FC. De Romeinse topclub zelf en… Newcastle United.

Afkoopsom

De situatie van Big Rom is héél duidelijk. Chelsea liet Lukaku vlak voor zijn uitleenbeurt naar Roma immers een nieuw contract tekenen. Daarin staat de opstapclausule héél duidelijk beschreven: veertig miljoen euro.