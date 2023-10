Zo reageert de internationale pers op het afscheid van Eden Hazard

Eden Hazard kondigde vandaag zijn afscheid aan. Ook de internationale pers besteedt uitgebreid aandacht aan de ex-Rode Duivel.

De voorbije jaren werd Eden Hazard in de internationale pers vaak heel hard aangepakt, maar nu hij zijn afscheid aangekondigd heeft is men veel milder voor de ex-voetballer.

“Toen Hazard in 2019 naar Real kwam, was het ongetwijfeld de meest spraakmakende transfer sinds Ronaldo en Bale. Maar het ging van glorie naar hel”, schrijft MARCA. “Hij kon nooit zijn schitterend niveau van bij Chelsea evenaren. Met de enkelblessure tegen PSG als breekpunt. Er was een voor en een na. Ook was er de hevige concurrentie binnen de ploeg. Denk maar aan Vinicius en nadien Rodrygo.”

De Spaanse sportkrant AS roemt de carrière van Hazard. Ze zien een rijkgevuld palmares op clubniveau, maar focussen vooral op zijn passages bij de Rode Duivels. “Hij was één van dé kleppers in de gouden generatie van België die derde werd op het WK in 2018 en liet op meerdere kampioenschappen zien bij de besten van de wereld te horen”, klinkt het. “Ook Frankrijk wilde hem aanvankelijk verleiden om voor hen te kiezen, maar Hazard koos dus voor België en zou zich later ontpoppen tot een van de beste voetballers die het land ooit gekend heeft.”

‘Haz-been’ kopt The Sun. “Bij Chelsea werd hij één van de beste spelers uit de Premier League. Hij verwierf de status van legende op Stamford Bridge na wat hij er allemaal won, maar na zijn transfer bleek dat het gras in Madrid niet groener was dan in Londen.”

The Daily Mail verwees ook naar de emotionele afscheidsboodschap van Hazard, maar focuste vooral op het feit dat hij nergens nog aan de slag ging. “Zijn vertrek bij Real deed al vermoeden dat een verderzetting op het hoogste niveau uitgesloten was. Naar verluidt wilden enkele Engelse club hem binnenhengelen, maar zorgen om zijn conditie waren uiteindelijk een barrière. Dus beslist Hazard nu om voorgoed met pensioen te gaan.”