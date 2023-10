Domper voor Standard: Sterkhouder gedwongen terug van interlandbreak met blessure

De interlandbreak verloopt niet zo rustig als verwacht bij Standard. Moussa Djenepo is geblesseerd teruggekeerd van zijn trainingen in Mali.

Moussa Djenepo is er eindelijk in geslaagd om zijn rentree te maken bij Standard. De 25-jarige vleugelspeler heeft sinds zijn terugkeer naar Luik vier keer in het eerste elftal gespeeld, ook meteen vier wedstrijden waarin de ploeg ongeslagen bleef.

Hoewel Djenepo zijn beste vorm nog moet terugvinden, moet zijn opmars Standard meer creativiteit bieden op de linkerflank. De eerste hindernis voor een terugkeer naar zijn beste vorm was echter een blessure die hij opliep tijdens de training met Mali.

Volgens Sacha Tavolieri is Djenepo uitgeschakeld voor de twee wedstrijden van zijn nationale ploeg en is hij al teruggekeerd naar Luik voor behandeling. Meer informatie wordt verwacht om de aard en ernst van zijn blessure te verduidelijken.