Forse kritiek op Ronny Deila: "Slechtste coach die ik ooit had"

Straffe woorden over Club Brugge-coach Ronny Deila. Een speler waar Deila ooit coach van was heeft geen medelijden met hem.

Zo liet Colin Kazim-Richards geen spaander heel van Deila. Hij deed straffe uitspraken op de podcast 'Filthy Fellas'.

"Als je me vraagt wie de slechtste coach was die ik ooit had, dan zeg ik Ronny Deila. We kunnen hier veel zitten grappen, maar ik wilde gewoon altijd bijleren als voetballer. Ronny Deila deed echt niets waar iemand van ons beter van werd", klonk het bij Kazim-Richards.

"Er was geen motivatie, geen communicatie, geen verbondenheid en op het veld was hij in één bepaald aspect al helemaal niet goed; tactiek. Het gevoel was: wat zijn we aan het doen?"

"Hij gaf ons een vetrijk dieet in de club. Alleen maar vlees, geen koolhydraten, maar spek en varkensworstjes. Ik lieg niet, je kan het nakijken. Als je om negen uur kwam ontbijten, vond je allemaal gefrituurd eten, enkel vlees", besloot hij.

Kazim-Richards speelde bij enorm veel verschillende clubs. Slechts vier maanden van zijn carrière waren onder Deila. Hij speelde kampioen in Griekenland, Turkije, Schotland en Brazilië.