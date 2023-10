Mark McKenzie weet wat er mist bij KRC Genk

KRC Genk speelde afgelopen week met 1-1 gelijk op het veld van KAA Gent. Een wedstrijd die pure reclame was voor het Belgische voetbal. Beide clubs dachten dat er meer uit te halen was.

Met een punt schiet Genk opnieuw niet zoveel op in het klassement. Ze staan nu op de zevende plaats.

"Het is nog vroeg in het seizoen. Het klassement is nog redelijk strak. Als we nu twee of drie wedstrijden zouden winnen, staan we plots in de top drie misschien. We moeten nu bij elkaar blijven gewoon. Ik denk niet dat iemand zijn hoofd naar beneden heeft, we moeten gewoon resultaten halen", vertelt Mark McKenzie.

KRC Genk heeft het moeilijker met scoren de laatste tijd. Tegen KAA Gent hadden er langs beide kanten meer doelpunten kunnen en moeten vallen. "In het laatste derde van het veld krijg je niet heel veel kansen iedere wedstrijd. We moeten dus goed omgaan met de kansen die we krijgen. Langs de andere kant moeten we ook een goede verdediging zetten om niet veel weg te geven."

McKenzie weet dan ook wat er nog mist bij zijn ploeg. "We moeten nu nog dat ‘killer instinct’ hebben. Zo gaan we wedstrijden bepalen. Het is volgens mij wel geen probleem, we moeten er gewoon meer aan werken."