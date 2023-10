Dolberg, rechtstreeks van ziekenhuis naar scoren tegen KV Mechelen, is dolgelukkig: "Anderlecht gaf me vreugde terug"

Kasper Dolberg heeft met Anderlecht misschien wel de beste keuze gemaakt in jaren. Alles lijkt momenteel in zijn plooi te vallen. Vijf goals in 8 matchen, voor het eerst sinds het WK in Qatar weer opgeroepen voor Denemarken en... vrijdag - op zijn verjaardag - werd hij vader van een tweeling.

Dolberg kwam met de grote glimlach aan op het oefenkamp van Denemarken. Dat op zich is al speciaal, want de spits laat meestal niet veel emotie zien. In een interview met TV 2 Sport laat hij weten dat alles in zijn leven momenteel in de plooi valt.

Wat niemand in België blijkbaar is opgevallen: Dolberg werd vrijdagavond voor de match tegen KV Mechelen vader van een tweeling, op de dag van zijn 26ste verjaardag. Zijn vrouw belde hem na de training en hij haastte zich naar het ziekenhuis. Hij bleef er ook slapen en ging van het ziekenhuis rechtstreeks naar de match tegen KVM.

Twee meisjes

Na die match kreeg hij ook het nieuws dat hij opgeroepen was voor de Deense nationale ploeg. "Het was een wild weekend. Het is niet iets dat ik snel zal vergeten. Het was geweldig, mooi en hectisch tegelijk, maar ik probeerde ervan te genieten", vertelde Dolberg.

"Ik bevat het allemaal nog niet helemaal. Waarschijnlijk zal het pas doordringen nadat ik de nationale ploeg weer verlaat. Op dit moment ga ik gewoon door, ben blij en geniet ervan. Het is geweldig", aldus Dolberg, die het telefoontje van bondscoach Hjulmand pas kreeg na de geboorte.

"Ik was erg blij. Er waren natuurlijk nog veel praktische zaken af te handelen voor de meisjes waarvoor gezorgd moest worden, maar toen dat eenmaal geregeld was, kwam het allemaal heel goed uit."

Bij Anderlecht heb ik rust en stabiliteit gevonden

Bij Anderlecht is alles in zijn plooi gevallen na turbulente jaren bij Sevilla, Hoffenheim en Nice. "Ik ben echt op een plek gekomen waar ik me heel goed voel en waar ik me op mijn gemak voel. Ik heb mensen om mij heen die in mij geloven en die er alles aan zullen doen om er een succes van te maken."

"En het is een coole club. Een enorme club met grote ambities, en dat voel je. Het gaat de goede kant op na een paar moeilijke jaren, dus er heerst veel optimisme over het project en het is een genoegen om er deel van uit te maken. Daar geniet ik echt van."

In Anderlecht vergeet de 26-jarige aanvaller zijn moeilijke jaren. Hij voelt er zich zo goed dat hij zijn verblijf niet tot één jaar wil beperken. Mentale rust is voor hem nu immers belangrijk. "Ik kijk niet met plezier terug op het voorbije jaar. Ik genoot niet meer en daar kon ik niet mee doorgaan. Het was belangrijk om een plek te vinden met stabiliteit. Ik moest de vreugde terugvinden."