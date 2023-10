Nog hoop voor Antwerp? 'Dit zijn de twee concurrenten van Vermeeren voor transfer naar Barcelona'

FC Barcelona volgt Arthur Vermeeren al sinds begin dit jaar van heel dichtbij op. De kans dat er snel een transfer volgt lijkt ondertussen heel erg groot.

FC Barcelona lijkt de beste kaarten in handen te hebben om Arthur Vermeeren, mogelijk deze winter al, over te nemen van Royal Antwerp FC.

Het contract van Vermeeren loopt nog tot midden 2026. Volgens de Spaanse krant Mundo Deportivo is er al contact geweest tussen Deco, de sportieve baas van de Spaanse topclub, en Antwerp.

Daar zou The Great Old bekendgemaakt hebben dat het 20 miljoen euro wil voor het wonderkind, terwijl men in Spanje eerder dacht aan iets meer dan 15 miljoen euro. Geen onoverkomelijk verschil dus voor beide partijen.

De Spaanse krant weet ook dat er nog twee concurrenten zijn voor Vermeeren: Florian Wirtz van Bayer Leverkusen en Alan Varela van FC Porto nauwlettend in de gaten houden.

Vooral Varela zou een concurrent zijn. De 22-jarige Argentijn speelt sinds afgelopen zomer voor FC Porto. Zij namen hem over van Boca Juniors voor 8 miljoen euro. Hij ligt er wel nog onder contract tot 2028, maar is misschien goedkoper dan Vermeeren.

Wirtz is ook in beeld bij Barcelona. De 20-jarige middenvelder ligt nog onder contract tot 2027 bij Bayer Leverkusen, maar zou een afkoopclausule van maar liefst 100 miljoen euro in zijn overeenkomst hebben staan. Dat bedrag zullen de Spanjaarden nooit willen betalen.

Transfermarkt plakt de volgende marktwaardes op deze drie spelers: Varela 9 miljoen, Vermeeren 17 miljoen en Wirtz 85 miljoen euro.