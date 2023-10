Ook Gent moet nog naar Israël, Buffalo's geven update van situatie

De situatie in de Gaza-strook houdt iedereen bezig. Het conflict dreigt er nog verder te escaleren en de UEFA heeft al verschillende matchen moeten uitstellen die in Israël gingen plaatsvinden. Maar ook Gent speelt daar nog dit jaar.

Gent moet op 14 december tegen Maccabi Tel Aviv spelen. Op dit moment is het nergens in de regio veilig, want Hamas heeft al op verschillende plekken toegeslagen. Ook Tel Aviv werd al aangevallen.

Perswoordvoerder Tom Vandenbulcke liet intussen op X weten dat een beslissing nog niet voor direct is. De UEFA heeft eerst nog andere matchen die ze moeten verzetten of uitstellen.

"Een beslissing wordt pas later genomen, afhankelijk van hoe de situatie evolueert", schrijft Vandenbulcke. Het is tevens de laatste wedstrijd in de Conference League-groep van de Buffalo's.