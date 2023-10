Problemen bij Gift Orban? Ploegmaats reageren op de situatie

KAA Gent speelde zondag met 1-1 gelijk tegen KRC Genk. Voor beide ploegen leek er meer in te zitten, maar voor één speler werd de avond toch extra zuur.

Meteen na de 0-1 scoorde Orban, maar dat werd na een VAR-interventie niet goedgekeurd. Zo kon de Nigeriaanse spits opnieuw niet scoren. Dat is ondertussen al van 20 augustus geleden.

Zijn ploegmakkers zien ook dat het geen makkelijke periode is voor Orban. Toch geloven ze allemaal in zijn kwaliteiten, en weten ze dat het terug goed komt.

"Als hij gewoon hard blijft werken... We kennen allemaal zijn kwaliteiten, die gaan niet zomaar verdwijnen. Ik denk dat iedere spits wel eens een periode heeft waarin hij minder scoort. Nu is het gewoon aan hem om hard te werken, en dan komen die doelpunten wel", vertelde Matisse Samoise.

Ook Archie Brown gelooft nog helemaal in zijn ploegmaat. "Hij is een spits wil doelpunten maken. Dan zal het wel wat in zijn hoofd spelen. Hij is een geweldige speler en liet zijn kwaliteiten al zien in de competitie. Nu moet hij gewoon een keer of twee scoren, en dan komt het wel terug."