BREAKING: Marc Brys en OH Leuven uit elkaar

Na een aantal onrustige dagen is er nu nieuws uit Leuven. Daar gaan Marc Brys en OH Leuven uit elkaar.

Vrijdag de 13e, een ongeluksdag voor Marc Brys. Hij is nu niet langer coach van OH Leuven. Dat meldt de club zelf via zijn officiële kanalen.

"Marc Brys kwam in juni 2020 aan in Leuven en stond maar liefst 118 wedstrijden aan het roer van onze club. Onder leiding van Marc Brys groeide OH Leuven de voorbije seizoenen uit tot een stabiele eersteklasser. Omdat de prestaties en resultaten dit seizoen onder de verwachtingen blijven, voelt de club zich genoodzaakt de samenwerking nu stop te zetten", staat te lezen op de website van de club.

"OH Leuven maakt zo snel mogelijk werk van een opvolger. De huidige staf, met ondersteuning van de huidige U23-coach Eddy Vanhemel, neemt in afwachting van een nieuwe hoofdcoach zijn taken over."

Het is geen verrassing dat Brys de deur wordt gewezen. De OHL-fans deden de laatste dagen acties en gaven aan dat ze bereid waren om de club te boycotten. OH Leuven staat momenteel op de 14e plaats in het klassement met negen punten.