Riemer verwacht veel meer van toptransfer en laat hem dat ook duidelijk merken: mentaliteitswijziging is nodig

Gejuich op alle banken na de eerste wedstrijd van Alexis Flips in het Lotto Park. Ja, ook de pers bezondigde zich daaraan. De 23-jarige Fransman leek dat vleugje magie te gaan toevoegen aan het spel van Anderlecht. Maar sindsdien ging het bergaf met zijn speelminuten. Wat is er aan de hand?

Net als Maxime Dupé niet had verwacht dat Anderlecht nog Kasper Schmeichel ging aantrekken, had Flips niet gedacht dat hij nog een concurrent als Thorgan Hazard ging krijgen. Die speelt momenteel op zijn favoriete positie: de linkse vleugel, maar met een vrije rol.

Aanvallers zijn verdedigers

Dat was ook waarom Anderlecht hem ging halen. Ook om voor meer concurrentie te zorgen voor Francis Amuzu en in mindere mate Anders Dreyer. Hij speelt immers niet zo graag op rechts, maar stond er wel al drie keer bij paars-wit. De Deen toont echter grote efficiëntie en aan de andere kant is Hazard incontournable, met Amuzu als back up.

Eén minuut kreeg Flips tegen KV Mechelen. De wedstrijd tegen Eupen kwam hij niet van de bank. De frustratie is intussen van zijn gezicht af te lezen. Maar waar ligt het probleem? Wel, hij is nog niet volledig mee in de filosofie van Brian Riemer.

De Deense coach wil dat zijn aanvallers de eerste verdedigers zijn. Zijn systeem is erop gebouwd om de bal hoog te veroveren en van daaruit kansen te creëren. Een manier van spelen die Flips niet gewend is en waar hij de intensiteit nog van moet aanleren.

Met Hazard als voorbeeld

Misschien een voorbeeld nemen aan Hazard, die enorm veel energie steekt in het opjagen van de tegenstander, ondanks dat hij één van de grootste namen in de kern is. De 30-jarige Hazard gaat er telkens vol voor. Flips zou die intensiteit ook op training nog niet tonen.

Riemer wil een mentaliteitsverandering bij hem zien. Vorig seizoen had Flips bij Reims immers het absolute vertrouwen van trainer Will Still en speelde hij alles. Riemer wil hem zien vechten voor zijn plaats en niet nukkig zien rondlopen omdat hij zo weinig speelt. Het hangt dus van hemzelf af...