'Manchester United in zee met ex-pion van Cercle Brugge en AS Monaco'

Manchester United zag een sheik uit Qatar afhaken om de club over te nemen. Er zou echter een andere deal op komst zijn.

Volgens The Athletic is Jim Ratcliffe, de grote baas van INEOS, de nieuwe overnemer bij Manchester United. Hij zou echter beginnen met een aandeel van slechts 25 procent.

Het rommelt al een hele tijd bij de club uit de Premier League. Een overname en een nieuwe wind lijken de enige mogelijke oplossing te zijn.

Met de deal zou een bedrag van 1,7 miljard euro gemoeid zijn, maar het is de bedoeling in de komst dat aandeel op te drijven en de volledige club te kopen.

De komst van Ratcliffe zou vooral te voelen zijn op sportief vlak. Ratcliffe zou Paul Mitchell meebrengen als nieuwe sportief directeur.

Dat deed hij al bij Cercle Brugge, AS Monaco en de New York Red Bulls. Mitchell werkte al in Engeland, als directeur bij de jeugd in Southampton en Tottenham.

Ratcliffe is al eigenaar van OGC Nice, maar is vooral bekend van de wielerploeg INEOS Grenadiers. De deal zou heel binnenkort afgehandeld worden, wellicht al komende week.