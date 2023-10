📷 OFFICIEEL Philippe Clement tekent monstercontract bij Schotse topclub

Rangers FC heeft de aanstelling van Philippe Clement als manager van de ploeg officieel bekendgemaakt. Onze landgenoot tekende er een contract voor maar liefst 3,5 seizoenen.

“Ik ben vereerd dat ik ben aangesteld als de nieuwe manager van Rangers Football Club en ik wil het bestuur bedanken voor het feit dat ze mij deze kans hebben gegeven”, klinkt het in een eerste reactie. “Ik kijk ernaar uit om de spelers de komende dagen te ontmoeten en onze supporters te ontmoeten tijdens de thuiswedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Hibernian, terwijl we samen op pad gaan om een succesvolle, winnende Rangers te creëren.”

“Zijn benoeming komt aan het einde van een zorgvuldig gepland en uitgebreid wervingsproces”, reageert voorzitter John Bennett. “Een team onder leiding van onze CEO James Bisgrove, leden van het bestuur, en voormalig Rangers-speler en manager Graeme Souness, heeft de afgelopen tien dagen verschillende kandidaten van hoog kaliber geïnterviewd. Wij danken alle kandidaten voor hun interesse in de functie.”

šŸ’™ Welcome to #RangersFC, @philippe_clemnt #RangersFC is today delighted to confirm the appointment of Philippe Clement as the club’s new men’s first-team manager.



