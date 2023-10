Tedesco zegt hoe hij de schorsing van Amadou Onana kan opvangen

Maandag geven de Rode Duivels Zweden partij. Daarbij kan Domenico Tedesco geen beroep doen op Amadou Onana.

Amadou Onana is geschorst voor het duel tegen Zweden. Hij kreeg tegen Oostenrijk twee keer geel en moet de volgende EK-kwalificatiewedstrijd noodgedwongen laten passeren.

Domenico Tedesco heeft nog geen knoop doorgehakt over wie de vervanger van Onana wordt. “We hebben drie opties om Onana te vervangen: Youri Tielemans, Arthur Vermeeren of Mandela Keita. We zullen morgen beslissen”, laat de bondscoach weten op zijn persconferentie.

Andere zorgen zijn er niet. “Tegen Duitsland hebben we gezien dat als iedereen fit is en we in een goeie flow zitten, we dan heel erg sterk kunnen zijn. In Azerbeidjzan was het moeizamer, maar daar leer je ook wel uit.”

Tedesco is duidelijk blij met zijn job bij de Duivels. “Het voelt zeer goed om bondscoach te zijn. Ik ben trots om hier te zijn en te mogen werken met zoveel fantastische spelers. Ik zie veel voordelen. We kunnen veel tijd nemen om matchen voor te bereiden, ook al trainen we niet vaak. Ik voel me hier zeer goed.”