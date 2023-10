Domenico Tedesco verrast met basiself en krijgt meteen de wind van voren: "Clown" en "Dit is toch om te lachen?"

Domenico Tedesco heeft zijn basiself voor de wedstrijd tegen Zweden bekendgemaakt. Met daarbij toch wel een paar serieuze verrassingen. Zeker op het middenveld valt een naam op, tot ongenoegen van heel wat supporters.

Domenico Tedesco moest een oplossing zoeken op het middenveld. Kevin De Bruyne is er nog steeds niet bij en door de schorsing van Amadou Onana na twee keer geel tegen Oostenrijk was het extra puzzelen.

Mandela Keita of eventueel Arthur Vermeeren leken de grootste kanshebbers te zijn op die positie, maar het is Youri Tielemans die de voorkeur krijgt. Hij speelde de voorbije maanden bijzonder weinig bij Aston Villa en is op zoek naar een oplossing, mogelijk al deze winter.

Tielemans de verrassing

In het belangrijke duel tegen Zweden kiest Tedesco alsnog voor de gewezen jeugdspeler van RSC Anderlecht. Om hem vertrouwen te laten opdoen of om hem te testen? Dat is mogelijk een tweesnijdend zwaard.

Feit is: de Belgen moeten met oog op groepswinst toch maar beter winnen van Zweden. Oostenrijk heeft alvast druk gezet, door met 0-1 te winnen in Bakoe. Ze staan nu (voorlopig) opnieuw op gelijke hoogte met de Rode Duivels.

Op het bericht van de Rode Duivels met de elf basisnamen regende het reacties, waarbij vooral Tielemans nu al de gebeten hond is of lijkt. Benieuwd of hij de criticasters de wind uit de zeilen kan nemen, van een goede prestatie kan iedereen deugd hebben.

Dit is toch om te lachen? Tielemans? — Brian Días (@TheBrianDiaz) October 16, 2023

Uiteraard speelt diegene die al maanden op de bank kampeert. Tedesco šŸ¤” — Tessa Keirsebilck (@tesskeirsebilck) October 16, 2023

Belachelijk gewoon om Tielemans op te stellen — Antwaaarp (@antwaaarp) October 16, 2023

Voordeel van deze elf: na de wissels zullen we sterker staan dan ervoor.

Tielemans? šŸ˜’ — Tamsamani Mo (@Mo_anoir) October 16, 2023

Tedesco: “We gaan niet te zot doen.” pic.twitter.com/fKfWgRj7gz — Alain HaeckšŸ”»ā˜®ļø Give peace a chance (@AlainHaeck) October 16, 2023

Al zijn er ook die Tielemans steunen: