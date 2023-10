Wedstrijd tussen België en Zweden stopgezet na dodelijk schietincident in Brussel

De match tussen België en Zweden van vanavond werd na 45 gestopt. Het dodelijk schietincident in het centrum van Brussel is daar aanleiding toe. Er is overleg bezig met de spelers van Zweden, de UEFA en de overheid.

Tijdens de wedstrijd werd duidelijk dat het om Zweedse supporters ging die vermoord werden in het centrum van Brussel. De dader eiste later de aanslag op in naam van IS. Het gaat dus om terroristische dreiging en de beveiliging rond het Koning Boudewijnstadion, waar nog honderden Zweedse fans zitten, werd onmiddellijk aangescherpt. Maar de Zweedse spelers wilden zelf niet meer spelen en lieten dat ook duidelijk weten aan de UEFA. Wat er nu verder moet gebeuren, zal de komende uren duidelijk worden. In ieder geval wordt het een hele opdracht om iedereen thuis te krijgen zonder paniek.