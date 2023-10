Standard - Anderlecht: de klassieker meer in evenwicht dan ooit?

Na de overwinning op Club Brugge voor de interlandbreak ontvangt Standard zondagavond Sporting Anderlecht in een klassieker die evenwichtiger dan ooit belooft te worden.

De overwinning op Club Brugge voor de interlandbreak bevestigde de terugkeer van Standard naar zijn oude vorm, met drie overwinningen uit hun laatste vier wedstrijden die hen dichter Play-Off 1 brengen.

De Rouches staan op het punt om te beginnen aan een reeks toppers die tot midden december zullen doorgaan, met Anderlecht als tweede halte.

© photonews

Ook paars-wit is goed op dreef. En hoewel niet alle fans overtuigd zijn van het spelplan van Brian Riemer, staat Anderlecht op de tweede plaats, is het seizoen goed begonnen, hebben ze een grote slag geslagen op de transfermarkt en zullen ze dit seizoen duidelijk strijden voor de titel.

Zoals we allemaal weten, houdt Standard van grote wedstrijden, vooral thuis, en het feit dat een team favoriet is, betekent niet dat ze graag naar Sclessin reizen. Zeker niet als dat team Sporting Anderlecht is.

Perfect evenwicht over de laatste 21 wedstrijden

En daarom belooft deze wedstrijd evenwichtiger te worden dan ooit. In de laatste 21 ontmoetingen tussen Standard en Anderlecht wonnen beide ploegen zeven keer en werd het ook zeven keer een gelijkspel.

Maar in de laatste tien ontmoetingen in Sclessin won Standard vijf keer, terwijl Anderlecht er drie won en twee gelijkspeelde.

Een perfect evenwicht in de recente geschiedenis tussen twee ploegen die vaak van deze wedstrijd hebben geprofiteerd om terug te komen na een moeilijke periode. Standard kan zijn terugkeer in de race bevestigen, terwijl Anderlecht zijn voorsprong kan vergroten op de achtervolgers en vooral moreel hogerop kan komen voor de rest van het seizoen.