Tijd voor revanche Antwerp? CL-tegenstander in crisis ontslaat coach

Shakhtar Dontesk, de Oekraïnse ploeg die een geweldige comeback maakte in de match tegen Antwerp, heeft zijn trainer ontslagen. Patrick van Leeuwen betaalt het gelag voor de derde plaats in de competitie.

Van Leeuwen was pas sinds begin dit seizoen trainer van de Oekraïnse topclub, maar de 54-jarige Nederlander stond met Shakhtar pas derde in de competitie. Ze behaalden 18 punten uit 9 wedstrijden, wat duidelijk te weinig was voor het bestuur. Toch staan ze pas op twee punten van leider Kryvbas.

De Kroaat Darijo Srna neemt het roer over als interim-coach. Op 4 oktober won Shakhtar met 2-3 op het veld van Antwerp. Op 28 november volgt de terugmatch, die in Hamburg zal plaatsvinden. In groep H van het kampioenenbal deelt Shakhtar de tweede plaats met Porto, dat volgende week woensdag naar de Bosuil komt.

Antwerp kon in zijn twee wedstrijden tot dusver nog geen punten verzamelen en moet tegen Porto dus vol aan de bak. De Portugezen zijn in de eigen competitie verwikkeld in een traditionele driestrijd met Sporting en Benfica en staan nu derde.