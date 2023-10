Nuchtere topschutter Jupiler Pro League is zeer duidelijk over transferwens

Kevin Denkey was tegen OH Leuven dé held voor Cercle Brugge met een hattrick. In het verleden kregen we al eens gekke interviews van spitsen na zo'n prestatie, waarbij de eurotekens soms in de ogen staan. Bij de nuchtere Denkey was dat allerminst het geval.

"De club geef me veel vertrouwen, dus ik ben hier heel tevreden", aldus Kevin Denkey in een reactie na zijn hattrick tegen OH Leuven. Hij is nu ook topschutter in de Jupiler Pro League met acht goals uit tien wedstrijden. En de 22-jarige Togolees lijkt niet meteen weg te willen uit Brugge. "Waarom zou ik weg willen? Ik voel me hier gewoon goed. Cercle is goed voor mijn ontwikkeling en zo kan ik zelf ook iets terugdoen voor de ploeg en iedereen." Transfer zoals Ueda? "Dezelfde weg opgaan als Ueda, die een transfer versierde? Als ik mijn werk doe, dan zal dat ooit misschien wel komen. Op dit moment ben ik nog niet klaar voor een grotere competitie, ook al heb ik mijn kwaliteiten." "Eerst moet ik een vaste waarde worden op dit niveau. Als ik dan een transfer kan maken die zowel voor mij als voor De Vereniging winstgevend kan zijn, dan zien we wel weer verder." Denkey ligt bij Cercle Brugge nog tot 2026 onder contract.