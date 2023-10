Voormalig topscheidsrechter verloor carrière door 'Propere Handen' en... wil onschuld bewijzen én opnieuw wedstrijden fluiten

Sébastien Delferière was enkele jaren geleden één van de rijzende sterren binnen de Belgische scheidsrechtersgilde. Zijn opmars werd abrupt gestopt door 'Propere Handen'. Al aast hij nog steeds op eerherstel.

De aanklachten? Sébastien Delferière zou Sofiane Hanni geholpen hebben om een schorsing te vermijden. Daarnaast zou hij korting aanvaard hebben bij de aankoop van een wagen. En dat allemaal in opdracht van Dejan Veljkovic.

Ondertussen staat Delferière al enkele jaren op non-actief en werkt hij als autoverkoper in een lokale Mercedes-garage. Al blijft hij actief in het voetbal: de voormalige scheidsrechter is technisch directeur én coach bij de Henegouwse eersteprovincialer Royal Soignies Sports.

Ik aanvaard géén minnelijke schikking en wil mijn onschuld aantonen

“Ik wacht al vijf jaar op de uitslag van het voetbalschandaal”, is Delferière héél duidelijk bij Antenne Centre TV. “Ik kan één iets zeggen: ik aanvaard geen minnelijke schikking. Ik kan een boete betalen om alle vervolgingen te staken. Maar ik wil mijn onschuld aantonen.”