Wereldkampioen en icoon uit voetbalwereld kondigt afscheid aan bij nationale ploeg

Een wereldkampioen en icoon uit de voetbalwereld kondigde onlangs zijn afscheid aan bij zijn nationale ploeg.

Het gaat hier om Ángel Di María. Die gaat nu zijn laatste paar maanden in als international bij Argentinië. Hij zal na de Copa America van 2024 niet meer in actie komen voor zijn land. Dat vertelde hij zelf aan radiozender Urbana Play FM.

"De Copa America nog en het is voorbij. Het is de laatste voor mij met het nationale team," zei hij. "Ik kwam naar Benfica, ze geven me de kans om in het nationale team van Argentinië te blijven en ik wil graag meedoen aan de Copa America, ik doe er alles aan om dat te kunnen doen bij de club."

Di María won afgelopen winter nog het WK in Qatar met Argentinië. In totaal speelde hij 134 keer voor zijn land, en kwam 29 keer tot scoren als winger.