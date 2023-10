De lonen in de MLS op straat gesmeten: dit waanzinnig bedrag verdient Messi én ook een Belg in de top tien

De Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS) heeft de lonen van de spelers bekendgemaakt. Lionel Messi is er uiteraard de grootverdiener, maar ook Christian Benteke verdient een mooie boterham bij DC United.

Messi is een attractie in de MLS, hij scoorde nu al 11 goals en gaf 5 assists. Daardoor won Inter Miami ook de Leagues Cup. Hij wordt er dan ook goed voor betaald. Messi ontvangt jaarlijks 11,4 miljoen euro. Met bonussen en makelaarsvergoedingen erbij is het zelfs net geen 20 miljoen.

De nummer 2, Lorenzo Insigne, staat op de tweede plaats en krijgt 14,6 miljoen. Uiteraard is dat allemaal zonder extrasportieve inkomsten. Die zullen in het geval van Messi waarschijnlijk nog een veelvoud zijn van zijn loon.

Messi kreeg immers ook nog aandelen bij Inter Miami, die potentieel honderden miljoenen waard zijn. Zijn hoge loon houdt echter ook in dat zijn ploegmaats niet al te veel betaald kunnen worden door de Salary Cap in Amerika. Zo krijgen ploegmaats Jordi Alba en Sergio Busquets respectievelijk 1,14 en 1,5 miljoen.

Opvallend: Christian Benteke strijkt zo'n 4,2 miljoen op bij DC United. Dante Vanzeir krijgt 1,38 miljoen per jaar.