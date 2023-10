Dit is waarom beloftensensatie niet bij Anderlecht aan de slag ging

Beloftencoach Gill Swerts wrijft zich in de handen, want hij heeft een puntenpakker in zijn selectie zitten. Kazeem Olaigbe, speler van Cercle Brugge, was al drie keer invaller bij de Jonge Duivels en scoorde daarin drie keer de winnende treffer. Ook bij Cercle beseffen ze dat ze goud rondlopen hebb

Olaigbe is een geboren Brusselaar met Nigeriaanse roots. Bij Anderlecht doorliep hij alle jeugdcategorieën. Hij werd er al de nieuwe Lukaku genoemd. Op zijn 16de wou Anderlecht hem een profcontract geven, maar hij koos voor Southampton. “Anderlecht deed ook een voorstel, maar dat was echt onvoldoende”, zegt zijn zaakwaarnemer Sylvester Agyei in Het Nieuwsblad. “Ze duwden niet echt door om hem te houden.” Bij Sounthampton maakte hij 19 doelpunten in 54 wedstrijden voor de U21 van de Saints. In februari 2022 tekende hij een contractverlenging voor twee seizoenen, maar doorstoten naar het A-elftal zat er niet in. Hij werd tweemaal uitgeleend: zes maanden ploeteren bij Ross County in Schotland en nog eens zes maanden knokken bij Harrogate Town, een club uit de Engelse vierde klasse.