Speelt Vertonghen hard to get? 'Gesprekken met Anderlecht zijn opgestart, maar ook Belgische recordinternational heeft eisen'

Het contract van Jan Vertonghen loopt aan het einde van het seizoen af. RSC Anderlecht hoopt dat de Rode Duivel wil doorgaan met voetballen. Al beloven het pittige onderhandelingen te worden.

We schreven eerder al dat de bal in het kamp van Jan Vertonghen ligt. De Belgische recordinternational wil in het voorjaar van 2024 een beslissing nemen over zijn toekomst.

Lees: Vertonghen zal doorgaan als hij zich fysiek nog goed voelt. Op datum van vandaag wijst niets op fysiek verval. En toch is Jesper Fredberg er niet gerust op.

© photonews

Het Nieuwsblad weet dat de eerste (informele) gesprekken tusen alle partijen al zijn opgestart. En jawel: ook Super Jan heeft enkele eisen die hij op tafel wil leggen.

Eerst en vooral is een Europees ticket een must. Vertonghen wil – als hij doorgaat – niet nog een seizoen zonder zo’n wedstrijden. Maar ook het financiële plaatje is niet onbelangrijk.

Europees voetbal én grootverdiener

Vertonghen is vandaag al de grootverdiener bij Anderlecht. Het spreekt voor zich dat hij niét wil inleveren. Integendeel: om in Brussel te blijven zal er het één en ander tegenover moeten staan.