Geen ex-speler van Club Brugge, maar wellicht Nederlander voor staff van Glen De Boeck

Glen De Boeck is de nieuwe trainer van KV Kortrijk. De interlandbreak kwam op een ideaal moment om de ploeg op de rails te krijgen.

KV Kortrijk in de Jupiler Pro League houden. Die opdracht kreeg Glen De Boeck als opvolger van Edward Still. De voorbije twee weken zaten ze alvast niet ‘stil’ in het Guldensporenstadion. De Boeck duwde hard door bij zijn spelers.

Club Brugge moet dan ook op zijn hoede zijn voor de verplaatsing van zaterdagmiddag naar Kortrijk. De Boeck is echter wel nog bezig om zijn staf helemaal samengesteld te krijgen, na het snelle vertrek van Urbain Spaenhoven na amper een goede week.

Kristof D’Haene kwam erbij, maar Jimmy Hempte werd dan weer bedankt voor bewezen diensten. De voorbije dagen circuleerde de naam van Lorenzo Staelens, maar daar is De Boeck heel erg duidelijk over.

“Lorenzo en ik werkten in het verleden perfect samen, maar hij heef hetzelfde profiel als Joseph Akpala, die de club goed kent en prima werk levert”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ondertussen wordt ook Ben van Dael genoemd, een Nederlander met wie hij nog bij Venlo werkte. “Hij is de ideale veldtrainer en het profiel waar ik naar op zoek ben. We hebben gezegd dat we ooit nog eens wilden samenwerken en de tijd is nu rijp.”