Ongelofelijk veel trainers willen Marc Brys opvolgen: "Coaches die nu bij andere club werken"

Vorige week ontsloeg OH Leuven trainer Marc Brys. Een opvolger is er ondertussen nog altijd niet.

Geen Marc Brys meer op de bank bij OH Leuven. Hij werd ontslagen. Eerst werd geopperd dat er tegen STVV zondag al een opvolger zou zijn, maar dat is niet het geval.

“Er een termijn opplakken, zou een gebrek aan respect naar de interim-trainer betekenen”, zegt Ariël Jacobs aan Het Nieuwsblad. “We hebben alle vertrouwen in Eddy Vanhemel en ik wil echt niet over één nacht ijs gaan, maar natuurlijk proberen we zo snel mogelijk iemand aan te duiden.”

De interesse om Brys op te volgens is gigantisch groot. “Ik heb welgeteld 65 kandidaturen ontvangen, uit binnen- en buitenland. En dan tel ik alleen de sollicitaties tot 13u30 vanmiddag, want ondertussen zijn er waarschijnlijk weer bij gekomen. Er zijn ook coaches bij die nu voor een andere club werken. En er zijn ook trainers bij die wij zelf benaderd hebben.”

Ook de zusterclub is betrokken bij het overleg. “We overleggen permanent met Leicester, want er zijn ook heel wat Engelse coaches bij. De beslissing ligt grotendeels bij ons in Leuven, maar het is logisch dat je in elk bedrijf rekening moet houden met de wensen van de eigenaar.”