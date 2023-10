Riemer zet de puntjes op de i over zijn voetbalfilosofie en verklapt naar het model van welke topclub hij Anderlecht wil laten voetballen

Brian Riemer wint en pakt punten met Anderlecht. Langs de andere kant was er wel wat kritiek op de manier waarop hij paars-wit laat voetballen. Veel vanuit de reactie en niet vanuit het balbezit. Maar daar heeft hij het een en ander over te zeggen.

Riemer kreeg het verwijt dat hij het DNA van de club verloochende, net als René Weiler. "Maar ik wíl de bal! Ik wíl dominant zijn! (at heb je aan 80% balbezit als je maar 4 keer binnen het kader trapt? Sorry, dat is niet het voetbal waar ik achter sta. Ik wil dat mijn ploeg risico's durft te nemen", zegt hij in HLN.

Balbezit is dus niet heilig. "Fine, maar ik wil daar een kleine twist aan geven. Ik wil een klein stukje balbezit afstaan om in de plaats een soort dynamisch, intensief, energiek voetbal te creëren: hoog druk zetten, crosses, up-tempo spel... Balbezit om het balbezit wordt al gauw statisch voetbal. Slowmotion-voetbal is wat mij betreft saai."

In een ideale wereld speelt Anderlecht het voetbal van Liverpool

Niet naar het model van Barcelona dus, maar wel naar het model van een andere topclub. "Weet je tegen wie wij het met Brentford altijd lastig hadden? Liverpool. Wat een intensiteit! Die pressing, die energie... Ik ben een fan van de manier waarop Jürgen Klopp in elke wedstrijd Liverpool tot leven wekt. Liverpool, dat is puur entertainment. Don't quote me on that, maar in mijn ideale wereld speelt Anderlecht het voetbal van Liverpool."