Is dit dan het fameuze schokeffect? "Niets verkeerd te zeggen over Marc Brys, hij heeft zeer goed werk geleverd"

Vaak hoor je praten over een schokeffect na een trainersontslag zoals dat Marc Brys te beurt viel. Misschien was dat er wel bij OHL, maar de spelers maken er een punt van om respectvol te blijven ten aanzien van hun ex-coach.

"Ik heb niets slechts te zeggen over Marc Brys", steekt Siebe Schrijvers van wal na de 4-0 tegen STVV. "Heeft zijn ontslag voor een nieuwe prikkel gezorgd? Ik denk dat we twee weken de tijd hadden om de hoofden bij mekaar te steken. Dat heeft ons een enorme boost gegeven. Je zag op training al dat we heel scherp waren."

© photonews

Er het beste van maken tijdens de interlandbreak was misschien crucialer dan onder een andere trainer voetballen. Al was die er natuurlijk wel. "Ik vind het wel knap dat we de tactische aspecten van de interim-trainer in één week aan ons spel hebben kunnen toevoegen, als je ziet hoe we er vorige week aan toe waren."

Ook Hamza Mendyl komt nog een keer terug op het ontslag van Brys. "Het heeft motiverend gewerkt, maar dit is ook een overwinning voor onze vorige coach. Hij heeft zeer goed werk geleverd en ons enorm geholpen. Dat mogen we niet vergeten."

© photonews

Dan misschien niet vergeten, maar wel de bladzijde omslaan op een positieve manier. "Het is wel zeer belangrijk om nu aan een nieuw verhaal te beginnen met een overwinning."