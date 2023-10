Al drie jaar de beste club in de competitie met voorsprong

Sinds de terugkeer van Union SG naar de Jupiler Pro League, heeft geen enkele ploeg beter gedaan dan de Brusselaars.

Union is nooit nog een 'klein team' geweest sinds hun terugkeer naar de Jupiler Pro League. De mannen van Brussel vestigden zich eerst als de grote verrassing en hielden daarna die status aan en zouden zo een van de grote teams van onze competitie worden.

In het seizoen waarin ze terugkeerden naar de hoogste afdeling miste Union nipt de titel, maar... 200 dagen aan de top van de competitie. Vorig seizoen was het nog erger: de helikopter met de trofee verliet het Joseph Marien stadion aan het begin van de toegevoegde tijd, net toen Club Brugge een monumentale smet op de kampioenenviering had geworpen. Het was opnieuw een teleurstelling, ondanks een uitzonderlijke reeks in de Europa League.

© photonews

Union, het beste team sinds hun comeback met voorsprong

Sinds de terugkeer naar de Jupiler Pro League heeft Union Saint-Gilloise 192 punten verzameld (reguliere competitie + play-offs). Dat zijn 25 punten meer dan de nummer twee Club Brugge (167). De top 6 wordt vervolledigd door Antwerp (167), KAA Gent(166), Racing Genk (163) en Sporting Anderlecht (139).

In termen van gescoorde doelpunten is Union ook het beste team sinds hun comeback. De netten aan de andere kant trilden 187 keer. Dat is meer dan Genk (184), Brugge (174), KAA Gent (162), Anderlecht (147) en Antwerp (146).

De laatste drie jaar is Union de ploeg die de meeste punten heeft gescoord in onze competitie, met de meeste doelpunten... maar die alle mogelijke competitietrofeeën net misliep. Is het dit seizoen wel prijs?

