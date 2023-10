Is OHL nu definitief vertrokken? Waarom dat absoluut wél of toch nog niet helemaal het geval is

OHL lijkt zijn referentiematch beet te hebben. Is het nu dan helemaal vertrokken en op weg om alsnog een goed seizoen te draaien? Er zijn argumenten om te besluiten waarom dat het geval is, maar er zijn er ook om voor voorzichtigheid te pleiten.

Is OHL nu vertrokken of niet? "Het is nog een lange weg naar waar we naartoe willen", beseft Siebe Schrijvers. "We proberen naar boven te kijken. We willen sowieso hoger staan dan waar we nu staan. Natuurlijk hebben we geen goede start gehad, ik denk dat dat duidelijk is. We hebben nog wel wat punten in te halen."

De ambitie is dus wel degelijk om nu echt de opmars in te zetten. "Natuurlijk is het belangrijk dat we die aansluiting kunnen houden. We bekijken het week per week". Met Hamza Mendyl ziet een andere speler het alvast goedkomen. "Ik hoop dat we nu helemaal gelanceerd zijn. We hebben de spelers om het goed te doen."

Topploegen wachten op OHL

Het geloof in eigen kunnen en de eigen kwaliteiten is dus zeker en vast aanwezig. Een uitdaging kan wel het programma zijn, met Anderlecht, Genk, Club en Antwerp als vier van de volgende vijf tegenstanders in de competitie. En wanneer er in Leuven een nieuwe trainer komt, zal die wellicht ook weer nieuwe accenten leggen.

Dan is het misschien opnieuw van nul ergens aan bouwen. "We zullen zien wat de tactische aspecten van de nieuwe coach zijn. Ik denk dat we bewezen hebben dat we ons kunnen aanpassen", maakt Schrijvers zich daar geen zorgen over. "We proberen op die manier als groep zo goed mogelijk voor de dag te komen."