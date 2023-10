Moet Courtois plots voor zijn plaats vrezen? 'Real Madrid twijfelt aan toekomst en denkt eraan om (zware) concurrentie voor Rode Duivel te halen'

Thibaut Courtois revalideert momenteel van een knieblessure. Het wordt een succes als de Rode Duivel dit seizoen nog een wedstrijd zal spelen. En daarvoor moet hij eerst een nieuwe concurrentiestrijd winnen.

Om de inactiviteit van Thibaut Courtois op te vangen huurt Real Madrid Kepa Arrizabalaga van Chelsea FC. Het was nooit de bedoeling om die huur om te zetten in een definitieve transfer, maar daar is nu toch twijfel over.

De Spaanse media weten dat De Koninklijke er wél aan denkt om Kepa definitief naar het Estadio Santiago Bernabeu te halen. Enig probleem: de 29-jarige doelman verloor zijn basisplaats onder de lat bij Chelsea en is niét van plan om elders tweede viool te spelen.

© photonews

We moeten er geen tekening bij maken: Courtois is één van de beste doelmannen ter wereld. Al twijfelt de Madrileense bestuurskamer aan zijn revalidatie. De Rode Duivel zal bovendien al 32 lentes tellen als zijn blessure helemaal voltooid verleden tijd is.

Toekomstplannen?

Bovendien kan Real Madrid deze zomer nog een laatste keer munt slaan uit Courtois. Er staan immers genoeg clubs met véél te veel geld in de rij om de doelman binnen te halen. Al lijkt onze landgenoot niet te staan springen om te verhuizen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.