Terrorist die aanslag op Zweedse fans pleegde vroeg aan medeverdachte om hotel van nationale ploeg op te sporen

Een dikke week geleden werd de wereld opgeschrikt door een laffe aanslag op Zweedse voetbalfans. Ondertussen komt er steeds meer achtergrondinformatie naar boven.

Vorige week maandag schoot Abdessalem Lassoued twee Zweedse voetbalfans neer in hartje Brussel. De Zweden - afgereisd naar ons land om de wedstrijd tussen de Rode Duivels en de Zweedse nationale ploeg te volgen - overleefden de terroristische aanslag niet.

In de nasleep van de aanslag zijn enkele medeverdachten opgepakt. Zo werd een jeugdvriend van Lassoued door de politie opgesloten in Parijs. Verklaringen van die medeverdachte brachten ondertussen aan het licht dat de terrorist nog meer gruwelijke plannen had.

Verblijfplaats

Le Parisien weet dat Lassoued zich probeerde te informeren over de verblijfplaats van de Zweedse nationale ploeg. De terrorist achterhaalde het hotel niet, maar het zegt héél véél over de gruwelijke plannen die hij niet heeft kunnen uitvoeren.