Blessure Gustaf Nilsson een probleem voor Union SG? Blessin komt met deze uitleg

Union SG heeft in de Europa League dringend punten nodig. Tegen LASK Linz krijgt het daartoe een uitgelezen kans.

Eén op zes heeft Union SG momenteel achter zijn naam staan in de Europa League. De competitieleider van de Jupiler Pro League krijgt tegen LASK Linz een uitgelezen kans om de eerste driepunter van de Europese campagne te pakken.

De Oostenrijkers hebben momenteel nog geen enkel punt gepakt, maar trainer Alexander Blessin is enorm op zijn hoede voor Linz.

“Ik vind LASK een topteam, dat met veel vertrouwen naar hier zal afzakken. Ze wonnen afgelopen weekend nog van Salzburg. Oké, Salzburg kende niet zijn beste dag, maar toch. LASK lijkt klaar voor de volgende stap”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Het zal een lastige wedstrijd worden voor ons. Van onderschatting zal dus geen sprake zijn. Elke wedstrijd in de Europa League is voor ons een highlight game voor ons. LASK, Toulouse of Liverpool, het maakt mij echt niet uit.”

Vooral in de omschakeling is het opletten volgens Blessin. “Er zijn veel spelers die in de omschakeling een offensieve loopbeweging maken. Dan moeten we vijf, zes, zeven spelers in de gaten houden. De balans in ons team zal belangrijk zijn. In het begin volgden de resultaten niet voor LASK, maar nu wel. Hun structuur staat steeds beter.”

Gustaf Nilsson zal er niet bij zijn, hij viel tegen Eupen uit met een hamstringblessure. “Het is jammer voor hem en voor het team, maar we hebben spelers genoeg die dat kunnen opvangen. Gustaf was echt in vorm, maar we maakten eerder dit seizoen al hetzelfde mee met Dennis Eckert Ayensa. Hij is nu weer terug en is klaar voor een basisplaats. Ook Kevin Rodriguez is weer terug van Colombia.”