Dit is het duurste elftal van de Jupiler Pro League

De eerst 11 speeldagen in de Jupiler Pro League zijn achter de rug. Spelers hebben kansen gehad om zich te bewijzen, en daarom zijn hun geschatte marktwaarden ook gestegen of gedaald.

Daarom gingen wij op zoek naar het duurste elftal volgens Transfermarkt. We kozen voor een 4-2-3-1 opstelling en pikten dan op iedere positie de duurste speler uit.

Doelman

In doel komt Maarten Vandevoordt. De KRC Genk-doelman kon dit seizoen al met geweldige saves uithalen. Onlangs ging het wat moeizamer voor de Limburgse club en slikte Vandevoordt acht doelpunten op vier wedstrijden. Afgelopen weekend behaalde wij wel opnieuw een deugddoende clean sheet bij de 4-0 overwinning tegen KV Mechelen. Zijn waarde wordt volgens Transfermarkt op zo'n 9 miljoen geschat.

Verdediging

Als duurste linksachter komt Bjorn Meijer erin te staan. De Club-speler zou zo'n 10 miljoen euro waard zijn. Naast hem zou Zeno Debast in het team staan. De verdediger van Anderlecht wordt op 13 miljoen euro geschat. Daarnaast krijgen we iemand van KRC Genk.

Zowel Carlos Cuesta als Marc McKenzie zouden zeker 8 miljoen euro moeten kosten. We kiezen toch voor Cuesta, omdat die dit seizoen al meer speelde in de Jupiler Pro League dan zijn ploegmaat. Op de rechtsachter zien we opnieuw eentje van Genk. Hier komt Daniel Munoz die 9 miljoen euro waard zou zijn.

Middenveld

In het middenveld voelt Arthur Vermeeren zich natuurlijk thuis. Hij is met een waarde van 25 miljoen euro de speler uit de Jupiler Pro League met de hoogste marktwaarde. Bilal El Khannouss zetten we als aanvallende middenvelder in het team. Hij moet zeker 18 miljoen euro waard zijn.

Dan krijgen we Bryan Heynen er nog bij. Zijn waarde wordt op 11 miljoen euro geschat. Ook Mandela Keita zou zoveel waard zijn, maar die speelde minder minuten in de JPL dan de Genkse kapitein.

Aanval

Als linksvoor krijgen we opnieuw een goudhaantje met Antonio Nusa. Hij is na Vermeeren de tweede duurste speler uit de JPL met een waarde van 20 miljoen euro. Ook rechtsvoor zien we iemand van Club Brugge met Andreas Skov Olsen. Hij heeft net als El Khannouss een waarde van 18 miljoen euro.

Tenslotte zien we het grote talent van KAA Gent in de spits verschijnen. Gift Orban behoudt zijn waarde die al op 20 miljoen euro stond.