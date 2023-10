Gaat het plots snel? "Drie grote Duitse clubs hebben al geïnformeerd"

Thorsten Fink is iets moois aan het neerzetten bij STVV. Dat zorgt ook voor de nodige interesse uit het buitenland voor enkele Kanaries.

Thorsten Fink is sinds dit seizoen de trainer van STVV. De Duitser nam een knappe start, maar de laatste weken sputterde de motor toch eventjes.

Het is uitkijken of hij de trein snel weer op de rails kan krijgen. De spelers staan in ieder geval in the picture, zoals ook Matte Smets.

“Er zijn al drie grote Duitse clubs die bij mij informeerden wat voor een speler hij is. Dat is de eerste fase die hem op de long- of de shortlist zet. Daarna volgt de echte scouting”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens Fink heeft Smets alles om het te maken. “Hij is snel, flexibel, sterk, hij kan centraal achterin op de drie posities spelen, zijn techniek is uitstekend, moet ik nog doorgaan? Ze zeggen weleens dat hij met zijn ongeveer 1,85 meter te klein is maar dat is onzin.”

Ook qua persoonlijkheid zit het helemaal goed. “Absoluut, hij is nederig, heeft karakter en is nooit nerveus voor een match”, besluit Fink.