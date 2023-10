Jose Mourinho laat zich uit over controversiële overstap van Lukaku naar AS Roma

Lukaku vertrok op huurbasis naar Roma, en niet naar Inter Milan zoals eerst het geval leek. Een transfer waar ze bij Inter niet mee konden lachen. Nu blaast Roma-coach Mourinho het vuur nog wat aan.

"Ik had niet verwacht dat Lukaku zo belangrijk zou zijn voor Inter... Het is opvallend. Lukaku van Inter naar AS Roma om de manager te helpen en het is een drama, Calhanoglu van AC Milan naar Inter, het is geweldig. Hetzelfde geldt voor Vieri, Cannavaro en vele anderen. Het is verrassend toch?", vertelde Mourinho volgens Fabrizio Romano.

Deze zondag zal Inter Milan Roma ontvangen. Een duel waar veel ogen op gericht zullen zijn. De Inter-fans maakten al acties klaar om Lukaku een niet zo warm welkom te geven. Ze zouden zo'n 50.000 fluitjes voorzien om Rode Duivel bij ieder balcontact uit te fluiten.

🇧🇪 José Mourinho: “I wasn’t expecting Lukaku to be that important for Inter…”.



“It’s interesting. Lukaku from Inter to AS Roma to help the manager it’s a drama, Calhanoglu from AC Milan to Inter it’s wonderful. Same for Vieri, Cannavaro and many others. It’s surprising, no?”. pic.twitter.com/QJJki788LL