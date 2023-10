Manchester City aast op nieuw goudhaantje van Duitse topclub en gaat concurrentie aan met Liverpool

Manchester City aast op een nieuw toptalent van een Duitse topclub. Het zou hiermee de concurrentiestrijd met Liverpool aangaan.

Zo zou Pep Guardiola heel graag Jamal Musiala naar het Etihad Stadium halen. Dat meldt Christian Falk van BILD op X. Manchester City zou de concurrentie aangaan met Liverpool voor het toptalent.

De 20-jarige Musiala speelt bij Bayern München vooral als aanvallende middenvelder. Dit seizoen zat hij zes keer bij de selectie in de Bundesliga. Hij kampte enkele weken aan het begin van het seizoen met een gescheurde spier.

Hij stond drie keer in de basis dit seizoen en viel twee keer in. De Duitse international gaf dit seizoen al twee assists maar kon de netten nog niet doen trillen in de Duitse competitie. In de Champions League scoorde hij al wel twee keer. Waaronder dinsdag tegen Galatasaray in de 1-3 overwinning.