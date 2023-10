Onenigheid tussen VAR en scheidsrechters: Is dit de oplossing?

Standard won de Clasico met 3-2 van Anderlecht na een serieuze comeback. Maar er waren ook arbitraire zaken die het spel hebben beïnvloed.

Zo werd een penaltyfout van Zinho Vanheusden op Kasper Dolberg niet gefloten. Scheidsrechter Jonathan Lardot gaf daags na de wedstrijd aan dat hij de fase zelf niet zag. De VAR greep op zijn beurt niet in en riep Lardot niet naar het scherm.

Lardot vertelde nadien dat als de VAR hem zou terug hebben geroepen, dat hij wel een penalty had gegeven. Hij kreeg van velen respect hiervoor omdat hij een fout toegaf en eerlijk was. Langs de andere kant wierp hij de videoref hier wel voor de bus.

© photonews

Charaï Issame die maandag bij Extra Time te gast was, kwam met een oplossing om dit in de toekomst te voorkomen.

"We spreken nu over de VAR en de ref, ik vind dat dat een team moet zijn. Dezelfde VAR steeds met dezelfde scheidsrechter en dan eigenlijk ook dezelfde assistenten", vertelde hij bij het praatprogramma.

Natuurlijk zit je dan wel met het probleem dat er refs zijn die steeds in de VAR moeten zitten. Dan zijn er scheidsrechters, die niet meer scheidsrechter kunnen zijn om het zo maar te zeggen.

Volgens Issame, die beloftencoach is bij Marokko, had de wedstrijd er dan zelfs heel anders kunnen uitzien. "Dan werk je als team en dan ga je dit al zeker niet doen. Ik denk ook dat de VAR dan wel Lardot had geroepen."

Of het ooit zo ver zal komen is maar de vraag, al is het iets waar wel aandacht aan zou kunnen worden gegeven.