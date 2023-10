Arnar Vidarsson krijgt kritiek te horen: "Hein sprak me daarop aan na Extra Time"

Arnar Vidarsson is de trainer van Jong KAA Gent. Een clash met Hein Vanhaezebrouck is dan ook onvermijdelijk.

Arnar Vidarsson was vorige zomer de opvolger van Emilio Ferrera bij Jong KAA Gent. “Emilio heeft twee jaar heel goed gewerkt”, zegt Vidarsson aan Het Laatste Nieuws.

“Wat er allemaal speelde, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat wij geen club zijn die 25 nieuwe spelers kan kopen. Wij moéten opleiden, er moet doorstroming zijn. En daarvoor moet de link tussen de beloften en de A-kern optimaal zijn.”

De samenwerking met Hein Vanhaezebrouck loopt volgens Vidarsson vlot. “Of hij ook mee bepaalt wie ik aan de aftrap zet? Hij zou dat mogen. Maar Hein zei meteen: 'Arnar, jij neemt de beslissingen.' Ik weet natuurlijk wel hoe Hein voetbalt. Aanvallend, met veel pressing. Ik laat Jong AA Gent ook zo voetballen.”

En toch botst het ook af en toe. “Onlangs zei ik in 'Extra Time' dat ik de rode kaart van Bonsu Baah onterecht vond. Daar sprak Hein me op aan, hij vond het wel rood. We zijn het dus niet altijd eens.”

“Ach, je kan veel zeggen over Hein, hij heeft verdorie vaak gelijk. Zoals de bus parkeren tegen Antwerp: hij had weer gelijk, hé. Hein vond de manier om Antwerp lam te leggen, nadat ze zes keer op rij van hen hadden verloren. Prachtig om zien als coach.”