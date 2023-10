De twee gezichten van Brian Riemer: "Als dat jullie niveau is... Eerlijk gezegd, het is genânt!"

Brian Riemer staat bijna een jaar aan het roer bij Anderlecht. In dat jaar leerde de buitenwereld hem kennen als die ultrapositivo die zelfs na nederlagen het leven door een roze bril zat. Intern is het echter een heel ander verhaal.

Mauve TV wijdde een volledige aflevering aan het doen en laten van Riemer binnen de club. Daarin wordt een heel ander beeld geschetst. Een beeld dat ook wij al verschillende keren doorkregen van medewerkers en spelers. Riemer is niet de man die slechte prestaties blauwblauw laat.

Slechtste training sinds ik hier ben

Spelers worden individueel met de neus op de feiten gedrukt, soms in niet mis te verstane bewoordingen. Maar ook collectief kan hij de groep hard aanpakken, zoals voor de match tegen KV Mechelen: "Ik zie de pressing niet wanneer jullie de bal verliezen. Het is een van de slechtste trainingen sinds ik hier ben."

"Eerlijk gezegd is het beschamend. Als dit jullie niveau is, zullen jullie nooit jullie doelen bereiken. Als ik dit zie, denk ik bij mezelf: moet ik hiermee werken? Ik hoop dat jullie beseffen hoe belangrijk de wedstrijd tegen Malines is, waar we een van de grootste clublegendes zullen eren."

Woorden die blijkbaar toch effect hadden. Maar is het ook zo vreemd dat Riemer nog moet wennen aan omgaan met de buitenwereld? Tot vorig jaar december was hij enkel actief als assistent (Brentford en Kopenhagen) en hoofdtrainer van de jeugdploegen van Kopenhagen.

Er was niets positiefs

Vooral dat laatste heeft een andere benadering nodig. Hein Vanhaezebrouck kennen we als een coach die zijn spelers niet spaart op persconferenties. Toen hij bij Anderlecht werkte, deed Hein dat echter wel met de jonge gasten die net kwamen piepen. Riemer zal nooit de man worden die spelers openbaar hard aanpakt.

Maar achter de schermen... Net na de match tegen KV Kortrijk, toen Dreyer in de allerlaatste minuut de 2-2 scoorde, sloeg hij hard op de kinétafel. "Een ramp was het! Als jullie denken dat je zo matchen kan winnen... Er was niets positiefs! We speelden zo dom!"

Ook maandag werd er serieus gebabbeld. De beelden werden er bijgehaald van de reacties bij het affluiten van de eerste helft. "Arrogantie" was een woord dat viel. "Een voetbalmatch duurt 90 minuten, geen 45", werd een paar spelers in het gezicht geworpen. Tegen OH Leuven zullen een paar daarvoor ook het gelag betalen...