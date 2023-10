Hein Vanhaezebrouck laat zich horen over gevoelig ontslag van hoofdscout

Hoofdscout Samuel Cardenas stapte deze week op bij KAA Gent. Een stevig verlies voor de Buffalo's.

Samuel Cardenas diende zijn ontslag in bij KAA Gent. Voor Hein Vanhaezebrouck zeker geen verrassing. Al kan er over de redenen alleen maar gespeculeerd worden.

“Ik heb geen probleem met Samuel. Als hij dat wel heeft, dan is dat spijtig. Jullie hebben dat zo gemeld. Dat is volgens mij niet het geval”, zei de trainer van KAA Gent aan Het Nieuwsblad.

“Ik vind het spijtig. Vooral omdat Samuel iemand was met enorm veel contacten en hij had al wat watertjes doorzwommen en was al bij verschillende clubs actief. Zo had hij veel contacten met makelaars en zo kon hij snel info verkrijgen.”

Vanhaezebrouck had naar eigen zeggen goed contact met Cardenas. “Wij zaten wel vaak samen en dan heb ik een beetje gevoeld in welke moeilijke situatie hij zat. Een soort tweespalt: enerzijds voelde ik dat hij bij heel wat zaken niet betrokken was geweest en daardoor vaak uit de lucht viel. Anderzijds werd hij soms gepusht om bijna de rol van sportief directeur te vervullen. En dan ook persconferenties van nieuwe spelers te doen, wat niet altijd correct verliep.”

Marco Verheuge, die al actief was bij de Gentse jeugdwerking, wordt de opvolger van Cardenas. Vrijdag zit hij een eerste keer samen met Vanhaezebrouck. “Ik ken de nieuwe naam totaal niet. Voor mij is hij onbekend. Ik weet niet of hij die contacten heeft.”