Hoe Vermeeren omgaat met de fout die hij maakte: "Hij wil altijd alles winnen en is een perfectionist"

Er wordt heel veel geschreven over de fout die Arthur Vermeeren maakte bij de eerste tegengoal van Antwerp. Dat toont ook aan dat zijn status veranderd is. Van revelatie naar Rode Duivel en duurste speler in België. Gill Swerts, beloftencoach die hem goed kent, maakt zich echter geen zorgen.

Swerts was nog beloftencoach bij Antwerp en stapte over naar de nationale beloften. Daar heeft hij hem twee keer onder zijn hoede gehad. “Arthur gaat dit niet opkroppen”, verzekert hij in HLN. “De mensen rondom hem moeten dit goed kaderen. Het hoort er nu eenmaal bij.

Swerts maakte zelf ook fouten als jonge speler. "Op zo’n moment merk je pas hoeveel er op je af komt. Media, mensen er rondom... Iedereen legt dit onder een vergrootglas. Zeker in de Champions League, waar alle ogen al op je gericht staan. Dat tekent je, als voetballer en als mens.”

Swerts weet wat Vermeeren ermee zal doen. "Uit fouten leer je heel veel, daar heeft Van Bommel gelijk in. En Arthur is iemand die daar ook effectief mee aan de slag gaat, heel veel info kan verwerken en zich zo verbetert. Zelfs de meest ervaren spelers gaan wel eens de mist in.

"Maar hem kennende baalt hij wel van dat moment ja. Hij wil altijd alles winnen en is een perfectionist. Hoe hij zich nu gedraagt, ken ik Arthur ook. Hij past zich aan aan de omstandigheden en pikt het niveau van de spelers rondom zich snel op. Dat is zijn grote kracht. Daarom ook dat hij meestal zo’n niveau haalt. Zijn leervermogen is ongelooflijk.”