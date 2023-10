Mark van Bommel komt met straffe uitspraak over competitieleider Union SG

Zondag speelt Royal Antwerp FC op bezoek bij Club Brugge. Voor beide ploegen een heel belangrijke wedstrijd.

Club Brugge en Royal Antwerp FC staan zondag in het Jan Breydelstadion oog in oog met elkaar. De topper moet door beide ploegen best gewonnen worden om de voeling met de top van de klassering niet helemaal kwijt te geraken.

Bij Antwerp is er geen sprake van een crisis, terwijl dat bij Brugge wel het geval is. “Hoewel ze maar één punt achter ons staan. Hier blijft het rustig, net zoals we vorig seizoen kalm zijn gebleven toen we een dip kenden na de 27 op 27. Rust binnen de club betekent dat ook jullie rustig blijven. Is dat niet zo, dan is dat voor jullie gefundenes Fressen (gemakkelijke prooi, red.)”, citeert Gazet van Antwerpen de persconferentie van Van Bommel.

Van Bommel komt ook nog met een straffe opmerking over competitieleider Union SG. “Het gat mag niet te groot worden, da’s duidelijk. Club zit in dezelfde situatie, Genk en Standard ook. Alleen Union is even weg. Die krijgen ook een aantal penalty’s mee. En wij krijgen ze tegen...”