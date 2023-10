OFFICIEEL: CEO Sports Jesper Fredberg tekent nieuw contract

Eerst Brian Riemer, en nu Jesper Fredberg. De CEO Sports van Anderlecht verlengde vrijdag zijn contract bij de Brusselse ploeg.

Eerder tekende Fredberg al een contract tot de zomer van 2024 bij Anderlecht. Zijn contract is veranderd naar eentje van onbepaalde duur. Dat laat Anderlecht weten op zijn website.

"Er staan ons nog heel wat uitdagingen te wachten. We zijn uiteraard erg ambitieus als het aankomt op onze eerste ploeg, en we zullen ook blijven investeren in de verdere uitbouw van onze Academy, infrastructuur, RSCA Futures en onze RSCA Women", reageerde Fredberg op de clubwesbite.

"Het is cruciaal voor ons als club om die performance culture te blijven ontwikkelen en een omgeving te creëren waar spelers, stafleden en alle andere collega’s kunnen blijven groeien."

Fredberg dankte een aantal mensen, maar vergat ook de fans niet.

"Ik ben dan ook erg blij dat we, samen met het hele team, het werk kunnen verderzetten. Ik voel me hier sinds dag één thuis en ik geniet enorm van de unieke cultuur die bij een club als RSC Anderlecht hoort. Ik wil alle collega’s, leden van het management en de voorzitter bedanken voor de vlotte samenwerking en het vertrouwen, maar ook de fans voor hun niet-aflatende steun."