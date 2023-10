OFFICIEEL: KRC Genk legt nieuw toptalent vast

KRC Genk heeft een nieuw jong toptalent aangetrokken. Het gaat om een Japanner deze keer.

Zo maakt het 17-jarig toptalent Yumki Yoshinaga binnnenkort de overstap naar Genk. Dat laat de club zelf weten via zijn officiële kanalen.

"Opvallend transfernieuws uit Genk. Jong Genk heeft zich versterkt met het 17-jarige Japanse toptalent Yumeki Yoshinaga. Yoshinaga maakt de overstap van de Kamimura Gakuen High School in zijn thuisland, waar hij voor de U18 speelde. In Limburg komt de linksachter vanaf zijn 18 de verjaardag in februari de troepen van Jelle Coen versterken bij Jong Genk", klinkt het via de officiële kanalen van de club.

De Japanse jeugdinternational won met de U17 onlangs de Asian Cup. Hij was goed voor drie assists in vijf wedstrijden. In dit tornooi werd hij gebruikt op beide flanken, wat Genk alleen maar ten goede zal komen.

"Ik ben heel vereerd om mijn professionele voetbalcarrière in Genk te starten. Het is een club die internationaal gekend staat voor het opleiden van jonge talenten. Ik geloof dat Genk de ideale stap is mijn carrière."

"Ik heb de doelstelling om ooit het eerste team te halen. Daarvoor wil ik mij in eerste instantie bewijzen bij Jong Genk. Als professioneel voetballer wil ik iets teruggeven aan de mensen die mij tot nu toe altijd hebben gesteund", reageerde de 17-jarige Yoshinaga bij de club.