Tielemans eindelijk op gang gekomen bij Aston Villa? "Hij verhoogt zijn niveau"

Welk opluchting voor Youri Tielemans !Na veel moeilijkheden en gebrek aan speeltijd sinds het begin van het seizoen heeft de Rode Duivel eindelijk zijn eerste doelpunt gescoord in een Aston Villa-shirt.

Profiterend van de zeldzame gelegenheid om in de basis te staan, heeft Tielemans donderdag gescoord bij de overwinning van Aston Villa tegen AZ (1-4). Eindelijk het begin van zijn avontuur bij de Engelse club? Birmingham Live heeft hem in ieder geval beoordeeld met een 9/10: "Het was veruit zijn beste prestatie sinds zijn komst. Zijn passes waren perfect afgestemd en hij was altijd beschikbaar voor de man met de bal. Hij manoeuvreerde goed tussen de linies."

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd had coach Unai Emery goed nieuws voor Tielemans. Emery, die hem niet veel speeltijd geeft, lijkt steeds meer vertrouwen in hem te hebben.

"Met Youri heb ik veel gesproken over zijn beste positie. We hebben besproken op welke manier hij zich het beste kan aanpassen aan zijn teamgenoten. Hij is een zeer goede speler en dat zal hij hier laten zien, daar ben ik zeker van", begint Emery.

"Hij doet er alles aan om zich snel aan te passen. Hij werkt en verhoogt zijn niveau bij elke training om meer te kunnen spelen. Ik heb veel met hem gesproken en hem verteld geduldig te zijn. Ik ben er 100% van overtuigd dat hij lang bij ons zal spelen en topprestaties zal leveren", aldus de Aston Villa-coach.