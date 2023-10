Steven Defour ter discussie bij KV Mechelen? Dit denkt Rob Schoofs van de situatie

Vijf wedstrijden al weet KV Mechelen niet meer te winnen. De volgende tegenstander is Cercle Brugge, nummer vijf uit de stand.

KV Mechelen gaat door een mindere periode en dan komen er twee onderdelen van de club in de kijker te staan: de trainer en de sterkhouders.

“Die verantwoordelijkheid wil ik niet ontlopen”, zegt kapitein Rob Schoofs aan Het Nieuwsblad. “Het is aan ons om keihard te strijden en het tij te keren. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze groep de situatie kunnen ombuigen en weer in een positieve flow gaan geraken. Je mag ook niet vergeten dat we met Antwerp, Anderlecht en Genk enkele moeilijke wedstrijden achter de rug hebben.”

Een reden voor de dip geven is niet eenvoudig. “Er is nooit één reden. Er spelen verschillende factoren mee. We moeten alleszins meer geloof hebben om te winnen. We zijn misschien te veel bezig met onze taken, posities, enzovoort. Terwijl je vol moet gaan voor strijd en overwinning als ploeg. We moeten in de spiegel kijken en beseffen dat we meer moeten doen om te winnen.”

Ook de positie van trainer Steven Defour zou in vraag gesteld kunnen worden. “Ja, dat is overal zo. Maar het is niet aan de spelers om daar iets over te zeggen. Niemand heeft problemen met Steven. Hij doet er alles aan om te winnen en er staat ons dan ook maar één ding te doen: winnen.”