Walter Meeuws haalt het grote probleem van Club Brugge naar boven: "Je moet dat gewoon hebben"

Zondag staan Club Brugge en Royal Antwerp FC tegenover elkaar. Walter Meeuws legt blauwzwart onder de loep en ziet waar het fout gaat.

Zowel Club Brugge als Royal Antwerp FC morsten dit seizoen maar al te vaak met de punten. Een overwinning zondag in deze onvervalste topper is voor beide ploegen een absolute noodzaak.

Walter Meeuws ziet waar de problemen liggen bij blauwzwart. “Dat zijn de spitsen. Kwantiteit in plaats van kwaliteit bij Club Brugge”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“In de eerste plaats: Buchanan, Skov Olsen, Nusa, Zinckernagel… Flankspelers, tal van mogelijkheden. Aanvallende middenvelders: Vetlesen, Skoras, Vanaken, Zinckernagel eventueel. Allemaal voorbereiders.”

“Als Skov Olsen of Vanaken niet scoort, gebeurt er niets. Thiago of Jutgla scoren al weken niet meer. Dat is het grote probleem van Club Brugge. En van Antwerp. Vincent Janssen, heel goede speler, maar ook al vijf, zes weken niet meer gescoord. Hoeveel punten hebben die ploegen in die periode gehaald?”

Meeuws blijft bij zijn standpunt. “Ach, je moet gewoon efficiënte spitsen hebben. Ik twijfel of zo'n Thiago dat ooit wordt. Club Brugge is een absolute topclub qua omkadering. Maar wat is daar de jongste tijd met transfers gebeurd? 16 miljoen euro voor Yaremchuk, wie doet er toch zoiets? Ik zeg het je: kwantiteit in plaats van kwaliteit.”