22 dagen zonder (vaste) hoofdcoach... Nieuwe T1 OH Leuven zou wel voor deze week zijn

OH Leuven begint nu echt in de gevarenzone te komen. Ze hangen nog maar één punt boven de (mogelijke) degradatieplaatsen. 22 dagen na het ontslag van trainer Marc Brys is er nog steeds geen opvolger aangeduid.

De spelers wilden er zich zaterdagavond niet over uitspreken. Coach ad interim Eddy Vanhemel wil niet doorgaan als hoofdcoach, maar gaf na de nederlaag tegen Anderlecht aan dat er genoeg kwaliteit en energie in de kern zit om het doemscenario te vermijden. Maar het begint wel tijd te worden dat er een nieuwe T1 aangesteld wordt. Er zijn immers al 12 speeldagen verstreken en er moet een nieuw systeem ingepompt worden. Intussen doen er heel opvallende namen de ronde. De laatste? Die van Scott Parker, ex-coach van Club Brugge. Wellicht moet Ariël Jacobs ook rekening houden met wat er vanuit Leicester City gezegd wordt. Vanuit Den Dreef komen er nu wel signalen dat de nieuwe hoofdcoach voor deze week zou zijn, maar wie het zal worden, wordt angstvallig geheim gehouden.